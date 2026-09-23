Débats, fictions sonores, microtrottoir : florilège des ateliers radio saison 2025-26

Dans cette émission, Radio Campus Angers vous propose d’écouter un florilège de contenus sonores produits par lors des ateliers radio de la saison 2025-26. Vous entendrez ainsi les participantes des ateliers au Nid du Héron, des jeunes footballeurs du Vaillante Angers FC, des élèves de 5ème du collège Saint-Jean-de-la-Barre, des jeunes pris en charge par la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) et des volontaires en service civique de Maine-et-Loire.

Au programme :

une balade sonore au parc Balzac, en pleine canicule

au parc Balzac, en pleine canicule une fiction sonore autour d’un incendie

autour d’un incendie un microtrottoir sur la gratuité des transports en commun

sur la gratuité des transports en commun plein de débats : quel est le meilleur club de Ligue 1 ? qui est le meilleur footballeur du monde ? le sport peut-il mettre les discriminations hors jeu ? faut-il limiter le temps d’écran pour les enfants ? peut-on se passer de la violence ?

: quel est le meilleur club de Ligue 1 ? qui est le meilleur footballeur du monde ? le sport peut-il mettre les discriminations hors jeu ? faut-il limiter le temps d’écran pour les enfants ? peut-on se passer de la violence ? une fiction sonore aux accents fantastiques

Tous ces ateliers qui permettent à des jeunes de découvrir la radio sont financés essentiellement par de l’argent public… et il y en a de moins en moins, puisque le gouvernement taille dans les budgets de l’éducation et de la culture. Si vous voulez nous aider à poursuivre nos missions et que vous avez de l’argent, vous pouvez faire un don à Radio Campus Angers. Mais ça se jouera aussi et surtout dans les urnes, au moment de choisir qui gouvernera la France à partir de 2027…