Débats, fictions sonores, microtrottoir : florilège des ateliers radio saison 2025-26

Dans cette émission, Radio Campus Angers vous propose d’écouter un florilège de contenus sonores produits par lors des ateliers radio de la saison 2025-26. Vous entendrez ainsi les participantes des ateliers au Nid du Héron, des jeunes footballeurs du Vaillante Angers FC, des élèves de 5ème du collège Saint-Jean-de-la-Barre, des jeunes pris en charge par la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) et des volontaires en service civique de Maine-et-Loire.
Au programme :
- une balade sonore au parc Balzac, en pleine canicule
- une fiction sonore autour d’un incendie
- un microtrottoir sur la gratuité des transports en commun
- plein de débats : quel est le meilleur club de Ligue 1 ? qui est le meilleur footballeur du monde ? le sport peut-il mettre les discriminations hors jeu ? faut-il limiter le temps d’écran pour les enfants ? peut-on se passer de la violence ?
- une fiction sonore aux accents fantastiques
Tous ces ateliers qui permettent à des jeunes de découvrir la radio sont financés essentiellement par de l’argent public… et il y en a de moins en moins, puisque le gouvernement taille dans les budgets de l’éducation et de la culture. Si vous voulez nous aider à poursuivre nos missions et que vous avez de l’argent, vous pouvez faire un don à Radio Campus Angers. Mais ça se jouera aussi et surtout dans les urnes, au moment de choisir qui gouvernera la France à partir de 2027…