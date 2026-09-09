On parle sport avec les jeunes de l’Epide d’Angers-Avrillé

En cette rentrée, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux jeunes de la section 1 de l’Epide (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) d’Angers-Avrillé pour une émission consacrée au sport.

Au programme :

retour sur le parcours du footballeur espagnol Lamine Yamal , qui est devenu champion du monde à 19 ans cet été

, qui est devenu champion du monde à 19 ans cet été découverte des coulisses des concours complets d’équitation avec Galiane, qui a été bénévole dans le plus prestigieux concours de France à Pau

avec Galiane, qui a été bénévole dans le plus prestigieux concours de France à Pau zoom sur les dangers du dopage : risques pour la santé, sanctions et dépendance

: risques pour la santé, sanctions et dépendance un débat autour de cette question : le sport automobile est-il vraiment un sport ?

comment les basketteurs sont-ils devenus des stars en dehors des terrains ?

Une émission présentée par Abdallah.