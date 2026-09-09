Publié le par Marion Bastit

On parle sport avec les jeunes de l’Epide d’Angers-Avrillé

En cette rentrée, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux jeunes de la section 1 de l’Epide (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) d’Angers-Avrillé pour une émission consacrée au sport.

Au programme :

  • retour sur le parcours du footballeur espagnol Lamine Yamal, qui est devenu champion du monde à 19 ans cet été
  • découverte des coulisses des concours complets d’équitation avec Galiane, qui a été bénévole dans le plus prestigieux concours de France à Pau
  • zoom sur les dangers du dopage : risques pour la santé, sanctions et dépendance
  • un débat autour de cette question : le sport automobile est-il vraiment un sport ?
  • comment les basketteurs sont-ils devenus des stars en dehors des terrains ?

Une émission présentée par Abdallah.

Playlist :

La Vraie Vie > DA Uzi /

Prize > Tommy Lee Sparta /

Allo Doudou > Niska /

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