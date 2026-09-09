On parle sport avec les jeunes de l’Epide d’Angers-Avrillé

En cette rentrée, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux jeunes de la section 1 de l’Epide (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) d’Angers-Avrillé pour une émission consacrée au sport.
Au programme :
- retour sur le parcours du footballeur espagnol Lamine Yamal, qui est devenu champion du monde à 19 ans cet été
- découverte des coulisses des concours complets d’équitation avec Galiane, qui a été bénévole dans le plus prestigieux concours de France à Pau
- zoom sur les dangers du dopage : risques pour la santé, sanctions et dépendance
- un débat autour de cette question : le sport automobile est-il vraiment un sport ?
- comment les basketteurs sont-ils devenus des stars en dehors des terrains ?
Une émission présentée par Abdallah.