Manifestations en Iran : Quels enjeux ?

Les Iraniens sont dans les rues à travers tout le pays pour protester contre le régime de l’ayatollah Khamenei. Pour parler des enjeux de ces manifestations, on reçoit Marianne Desset, professeure d’anglais franco-iranienne.

En deuxième partie d’émission, on retrouve comme tous les jeudis Terrains Communs-Récit d’écologie populaire. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables.

Dans ce deuxième épisode, on parle de mobilité solidaire. Un reportage réalisé par Valérie Le Crom de Jade FM.

Côté chroniques, comme toutes les semaines, Eline notre partenaire d’Angers Villactu est avec nous dans le studio pour revenir sur les actualités de la semaine à Angers.

Enfin, Thomas nous parle de Don’t Be Dumb, le nouvel album d’Asap Rocky dans sa chronique musique.