Émission spéciale municipale : les enjeux autour du handicap et des mobilités douces

Au programme ce soir, la deuxième émission de notre programme hebdomadaire focus sur les élections municipales.

Tous les mercredis, on vous propose des interviews en lien avec les enjeux municipaux sur de multiples thématiques.

Aujourd’hui, on parle de handicap et des enjeux que ça soulève avec Marine DELAFOY et Ines LEBANSAIS de la délégation Maine et Loire de l’association APF France Handicap.

En deuxième partie d’émission, toujours en lien avec les municipales, on aborde la question des transports, notamment des mobilités douces avec Nicolas MARTY, président de l’association d’usagers Place au vélo.

Enfin, Jules et Paolo sont allés à la rencontre des usagers du tram et des bus de la ville d’angers pour leur demander ce qu’ils pensent du réseau Irigo.