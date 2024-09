Pépina ouvre ses portes !

Au sommaire aujourd’hui :

Alors que l’inflation touche de plein fouet l’artisanat angevin, que les factures d’électricité commencent tout juste à retrouver des prix raisonnable, que les investissements sont toujours des étapes charnières de la vie d’une entreprise… Et bien figurez vous que pour les artisans artisanes angevines, Pépina est là. Pepina propose des ateliers partagés : que vous soyez chaudronnière, cuisinier, photographe, ébéniste, ou céramiste, tous les outils, tous les locaux et tous les ateliers sont mis à dispo par cet espace de co-working d’un nouveau genre. Alors si vous voulez passer les voir, rdv ce week-end, les 27 et 28/09 dans les anciens locaux de l’AFPA, puisqu’ils organisent leurs portes ouvertes. On en parle avec Emmanuel Berson, un des trois cofondateurs de Pépina !

L’actualité états-unienne vous passionne mais vous n’avez pas le temps de tout suivre, ne vous en faites pas, Thomas, étudiant en histoire à l’UCO, vous propose un focus sur des acteurs d’un nouveau genre pour cette campagne électorale : les influenceurs !