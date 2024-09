Réalise ton court-métrage avec Court&49

Vous commencez à connaitre votre 103 FM : vous voulez faire de la radio ? Et bien, on vous forme, on vous accompagne et vous devenez autonome pour votre émission, votre chronique ou votre reportage. Et bien figurez vous que l’association Court et 49 propose grosso modo la même chose mais pour réaliser des courts-métrages ! Il y a quelques mois, nous avons accueilli dans nos studios l’équipe du film “Billet d’humeur”, de Cécile Bodson, qui a donc contacté Court & 49 pour l’aider à réaliser son film ! Elle est avec nous dans le pédalo ce soir, accompagnée de Daniel Gros, Co-Président de Court et 49, puisqu’une projection est organisée aux 400 Coups ce samedi 28 septembre, de 10h30 à 12h30 !

Vous êtes passé.es à coté du match fou entre l’OL et l’OM ? Vous avez manqué la rencontre entre l’UBB et le Racing 92 ? Comment s’est passé le week-end sportif des clubs angevins ? Simon nous raconte tout dans son flash sport !