La Nuit Angevine des chercheur.es : Penser, traduire et représenter le(s) corps.

Au programme aujourd’hui :

La nuit angevine des chercheurs et des chercheures c’est ce week-end ! Ce vendredi, entre 18h et 23h à BU de Belle Beille, retrouvez plein de projets de recherche divers et variés, présentés par celles et ceux qui les portent. Radio Campus Angers est allé pour l’occasion à la rencontre du projet PICT, Penser, traduire et représenter le(s) corps. Un projet porté par le laboratoire 3L AM de l’université d’Angers et deux chercheures : Ludivine Bouton Kelly et Agatha Mohring.

Ce week-end est peut-être un des week-end les plus riche de l’année à Angers… Héloïse est là pour vous faire ses recommandations !