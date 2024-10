Le mouvement en Close Up

Au sommaire aujourd’hui :

Comment la danse et le mouvement peuvent-ils aller de l’abstrait au narratif sans jamais en approcher aucun des deux ? Noé Soullier, le directeur du CNDC, Centre national de danse contemporaine d’Angers nous propose les 9 et 10 octobre sa nouvelle création, Close Up ! Deux représentations au Quai après un passage par le festival d’Avignon.

On retrouvera aussi Thomas en fin d’émission avec sa chronique sur les élections présidentielles américaines. On reviendra ensemble sur l’importance que revêtent pour Donald ces élections afin qu’il puisse échapper à la justice des états unis…

Vous savez tout, alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, Le Pédalo lève les voiles