Wheat, wheat, ça pousse !

Au sommaire aujourd’hui

Breaking news sur les ondes de campus : il pleut. Et il pleut beaucoup et fort depuis le mois de juin. Alors au-delà des difficultés pour les festivals, les concerts et tout le secteur culturel, la météo joue aussi de très mauvais tours aux agriculteurs. La récolte de blé devrait connaître une très forte baisse : près de 13% de moins qu’en 2023… La guerre en Ukraine engendre également de très forte tensions sur le secteur, le blé étant la céréale la plus consommée en Europe…

Mais figurez vous qu’à Angers le blé se porte très bien ! En anglais, le blé se traduit par Wheat… Et Wheat, c’est le nom d’un tout nouveau lieu culturel qui vient d’ouvrir ses portes rue du Haras, entre l’hyper centre et la gare… Ateliers, expositions, rencontres littéraires, débats et petits concerts ! On en parle avec son co-créateur, Timothée Barini !