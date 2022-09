Au programme ce soir, le pédalo sors de l’eau et va rider dans la ville ! On accueil l’association Quality street, qui met en valeur le skate angevin ! Le 2 octobre, c’est la journée Rad Girls, un évènement qui met en avant les skateuses de tous niveaux ! On en parle avec Lea et Justine, co-organisatrices de l’évènement.

En deuxième partie d’émission on écoutera un reportage Penser Local en partenariat avec la FRAP !