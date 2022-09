Une première mondiale à la Bibliothèque Anglophone d’Angers ?

Au programme du pédalo ce soir, we speak english ! La bibliothèque anglophone d’angers serait devenu le premier fond de littérature à avoir classé ses livres en suivant les niveaux de langues CECR, le Cadre européen commun de référence pour les langues. En gros, les livres seront classés du niveau A1 à C2 ! On espère que le nouveau roi Charles III apprécie le geste ! On en parle avec Phoebe, la directrice de la Bibliothèque Anglophone d’Angers.

En deuxième partie d’émission… Quel plaisir d’acceuillir de nouveau Infoscope avec nous dans les studios ! Adam sera avec nous pour sa chronique pimentée qui nous donnera le pouls social de cette rentrée !

Et on commencera avec Carla, qui est allée au cinoch’ !

FreeImages.com/jgabetarian