Au programme du Pédalo ce soir, on parle d’écologie. Le 122 organise son festival Catalyse, du 23 au 25 septembre. Ateliers pratiques, conférences, tables rondes… A l’heure de l’urgence climatique et écologique, toutes les actions sont les bienvenues. On en parle avec Antoine, organisateur de ce festival.

En deuxième partie d’émission, on retrouvera un reportage pensez local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radios associatives des pays de la loire