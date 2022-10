Octobre Rose et Parenthèse de l’UA

Au programme ce soir, le sous-marin vogue comme toujours à l’abri de la houle et du vent… On commence une interview avec le service culture du CROUS. Ça se passe à la parenthèse, sur le campus de Belle Beille, que ça se passe ! On en parle avec Geoffrey, programmateur de la Parenthè

En deuxième parti d’émission, le sous marin fait cap sur l’actualité du mois d’octobre : Octobre Rose : pendant 1 mois, des campagnes de sensibilisation vont etre menée à travers la France. À Angers, c’est l’association Comité Féminin 49 qui porte cet évènement. On en parle avec Valérie Creuzé, Vice-Présidente de l’asso.