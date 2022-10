Plan Marshall pour le vélo et Street art

Ce soir dans le Sous-Marin, en première partie d’émission, pour parler vélos et écomobilité, on accueille Bernadette Humeau, coordinatrice de l’association ViaNova 49 et aussi monitrice vélo dans cette même association.

Notre 2ème invitée est la coordinatrice éditoriale du dernier numéro de la revue 303 – arts, recherches, créations, Pascaline Vallée. Nous parlerons d’art urbain dans l’espace public.

Enfin, le Sous-Marin terminera sa trajectoire par une capsule, « Penser local », où il sera l’occasion d’évoquer le projet d’une guinguette, localisée au Sud de Nantes.