Laurent Péridy : « Non, enseigner ne va pas me manquer »

Au programme du pédalo ce soir, on parle de la rentrée étudiante avec le nouveau recteur de l’UCO, Laurent Péridy. Il arrive tout juste à ce nouveau poste et reviens avec nous sur ses attributions et ses aspirations.

En deuxième partie d’émission, on retrouvera Simon Camelot de la team de Ta Gueule coubertin qui fait sa grande rentrée demain ! Evidemment, on parle de sport et évidemment on parle… du SCO d’Angers, actuellement avant-dernier de ligue 1 de football !

Mais on commencera cette émission avec Loan Aillerie, qui est allée se balader avec son micro au coeur des accroches-coeur.

Le pédalo pousse la porte des amphis ce soir, ajustez votre gilet de sauvetage… C’est parti !