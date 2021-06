La Rue fait son Foin et le Vélo sa Fête

On retourne en Mayenne ce soir où l’association Au Foin de La Rue propose sa programmation estivale, Les beaux jours du foin.

L’évènement phare s’appelle La Rue Fait Son Foin et se tiendra le 19 juin à Saint Denis de Gastines, vous pourrez y trouvez des animations gratuites dans l’après midi et des concerts en soirée. Nous en avons discuté avec François Mareau, co-président de l’association.

C’est également le retour de la Fête du vélo en Anjou, un événement initié par le département du Maine-et-Loire et Anjou Tourisme qui propose 102 kilomètres de parcours réservés aux cyclistes à travers 4 boucles. La nouveauté de cette édition ce sont les Bulles d’Art, 28 spectacles et concerts éclectiques sélectionnés par Anjou Théâtre. Pour en avons parlé avec Sophie Giraudeau, programmatrice et coordinatrice artistique sur cet évènement.