On vous propose dans cette émission une interview et un showcase de Pat Kalla, dont est paru fin mai son album Hymne à la Vie en compagnie du groupe Le Super Mojo. Cet album, qui accompagnera parfaitement les chaudes journées à venir, est sorti sur le label Heavenly Sweatness en partenariat avec le réseau Radio Campus France.

L’interview et le showcase que vous allez entendre ont été réalisés par nos camardes des ondes, Thomas de C-Lab et Phlipp et Jonathan de Radio Campus Paris, merci à eux.