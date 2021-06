Les Noxambules cherchent des équipier.ères

Avec le recul progressif de l’heure du couvre-feu ainsi que la réouveture des terrasses, vous pouvez retrouver depuis quelques semaines les équipes des Noxambules à leur stand, place du Ralliement, et en déambulation. Après une année particulière, ce dispositif de prévention et de réduction des risques coordonné par la ville recrute des équipières et des équipiers pour l’année scolaire à venir.

Nous en avons discuté avec Fleur Journiac, chargée de prévention et coordinatrice du dispositif, ainsi qu’avec Erwann et Gaelle, équipier et équipière.