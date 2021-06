Laurence-Anne présente Musivision

Le nouvel album de l’artiste montréalaise Laurence-Anne en partenariat avec le réseau Radio Campus France.

Autrice-compositrice-interprète basée à Montréal, Laurence-Anne s’est fait connaître sur les scène tremplin et les radios étudiantes de son pays dès 2017 avec Première Apparition, un album de neuf titres aux sonorités pop exploratoire et indie rock. Elle a dans son actif, plus d’une cinquantaine de spectacles à son actif depuis la sortie de ce premier album, incluant des performances aux FME, Le Festif!, le Festival d’été de Québec, Pop Montréal et le MaMA en France.

Une interview réalisée par Viviane Berreur de Radio Campus Orléans.