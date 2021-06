L’Arborescence veut faire vivre son territoire

On quitte les rues angevines ce soir pour aller prendre l’air du côté de Saint Georges Buttavent, à quelques kilomètres de Mayenne, où se trouve la ferme et brasserie de l’Arborescence, projet monté par Jean Francois Guihéry, qui y brasse des bières artisanales et certifiées bio.

Attaché à son territoire et à l’envie de créer des liens, il espère aujourd’hui pouvoir faire de son lieu de travail un lieu de vie et d’échanges, et à lancé un appel à financement participatif afin de pouvoir aménager la brasserie, obtenir une licence IV et créer un festival à la fin de l’été.

Nous rappelons que l’alcool est évidemment à consommer avec modération.