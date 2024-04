Sobriété lumineuse : l’écologie, même la nuit ?

La pollution, c’est la dégradation de l’environnement par des substances, des déchets, ou des nuisances diverses. Magasins allumés, éclairage public ou écrans de publicité : aujourd’hui, c’est bien de ces nuisances lumineuses dont on va parler.

80 % de la population mondiale et plus de 99 % de celle des États-Unis et de l’Europe vit sous un ciel pollué par la lumière. Nous sommes donc quasiment tous touchés. Dans cette émission, vous verrez que les enjeux de la nuit sont étroitement liés à l’écologie.

Mais pourquoi est-il si important de préserver le noir et l’obscurité dans la nuit ? Qui subit les conséquences de cette pollution ? Et comment faire pour qu’elle diminue ? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités du mois ! Nous recevons l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) et la fédération France Nature Environnement.

Une émission préparée et animée par Elisa Dutertre.

Pour aller plus loin :

Articles :

Podcasts et documentaires :