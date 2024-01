À Angers, « une vraie sensibilité aux biodéchets se met en place »

À Angers, « une vraie sensibilité aux biodéchets est en train de se mettre en place ».

La valorisation des déchets est l’un des nombreux moyens d’agir pour l’environnement. Cela fait déjà plusieurs années qu’on entend parler du tri sélectif. Beaucoup d’entre nous ont appris à séparer leurs déchets entre la poubelle jaune pour le plastique, la poubelle verte pour le verre ou encore la poubelle bleue pour le papier. Mais au 1er janvier 2024, attention, nouvelle loi ! Nous voilà avec de nouveaux bacs, un peu partout, dans la ville d’Angers… Eh oui, nous pouvons maintenant trier nos biodéchets.

Mais alors, les biodéchets qu’est-ce que c’est ? Si on s’en tient à leur définition juridique, on se retrouve avec une bonne liste. Il s’agit des « déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ».

C’est un peu dense, mais pas de panique ! Nous allons essayer de déchiffrer ces nouvelles règles et ce que cela implique pour les collectivités. Et surtout nous allons tenter de comprendre les enjeux de la valorisation de ces biodéchets. Est-ce que la nouvelle loi va vraiment changer quelque chose ? Qui sont les acteurs mobilisés sur le territoire ? Comment convaincre ceux qui ne compostent pas encore ?

