Climat : les hivers sont de plus en plus doux

Mardi 12 mars 2023, dans son rapport annuel, la cour des comptes affirmait que les Villes n’étaient pas prêtes aux canicules à répétition. Les stratégies qui ont été adoptées par le passé sont tardives, partielles et pas assez efficaces.

Ce qui est rassurant quand même, selon la cour des comptes, c’est que l’Etat a pris la mesure de l’ampleur de l’adaptation nécessaire, sans pour autant oublier la lutte contre le réchauffement climatique. La mise en action reste encore difficile. L’institution pointe un manque d’information et de volonté politique.

Pour opérer un réel changement, il convient d’agir à plusieurs échelles. Celle de l’individu, celle de l’entreprise et celle de la décision politique. Dans cette émission, nous allons tenter d’évoquer ces trois niveaux. C’est aussi la démarche de la Fresque du climat ! Nous nous sommes rendus dans un de ces ateliers. Un reportage à retrouver dans cette émission.

Nos invités du mois vont nous aider à saisir de nombreux enjeux au niveau global et local. Vous entendrez Xavier METAY de France Nature Environnement et Jean ESNAULT, professeur et co-référent Maine-et-Loire de la Fresque du Climat.

Une émission préparée et animée par Elisa Dutertre.

