GIEC 27 #5 : La sobriété énergétique

On va parler aujourd’hui de la sobriété énergétique. Totem indispensable à notre évolution pour faire face au dérèglement climatique, c’est une notion qui peine pourtant à devenir réellement populaire et à inspirer un changement. En quoi consiste une société sobre ? Est-ce une notion suffisamment fédératrice pour instaurer un réel changement de société ? Quels sont les freins économiques, scientifiques, philosophiques et politiques à un changement global de notre société pour tendre vers la sobriété ?

Pour répondre à toutes ces questions, je suis très bien accompagné. Je reçois Noam Léandri, secrétaire général de l’ADEME, l’agence de la transition écologique ; Sylvie Gaultier, formatrice et animatrice de l’association Fresque du Climat et Fresque de la biodiversité, David Cayla, maître de conférence en Économie et membre des économistes attérés et enfin Jean Marie Frey, professeur de philosophie en classe préparatoire.

