Agriculture et écologie sont-elles vraiment irréconciliables ?

Dans cet épisode de GIEC 27, on revient sur la séquence marquante de ces dernières semaines : la colère des agriculteurs. Partie d’un homme, Jérôme Bayle, qui s’est érigé en porte-parole des agriculteurs en souffrance, la mobilisation a commencé par le blocage de l’autoroute A64 près de Toulouse.

On a souvent entendu, dans certains médias et dans certains discours politiques, une mise en opposition de l’agriculture et de l’écologie. La fracture est-elle si importante dans la réalité ? Existe-t-elle réellement ?

Nous sommes allés voir du côté des chercheurs et des agriculteurs engagés pour un travail de la terre durable et écologique. Vous entendrez, grâce à Anthony Robin, viticulteur bio au domaine du Clos Frémur, les revendications d’un des syndicats qui a décidé de continuer la mobilisation : la Confédération Paysanne ! Et nous sommes aussi allés interroger des chercheurs en agronomie et en agroécologie, à l’ESA (l’école supérieure des agricultures), Guillaume PIVA et Mathieu LORIN.

Prochaine échéance : le salon international de l’agriculture ! Certains préviennent déjà que l’événement va être mouvementé, surtout si le gouvernement n’annonce pas de mesures concrètes avant. Début de cette 60e édition, le samedi 24 février. Et peut-être le début d’une nouvelle grande mobilisation ?

Une émission préparée et animée par Elisa Dutertre.