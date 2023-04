GIEC 27 #4 : L’Alimentation

Bienvenue dans ce quatrième épisode de GIEC 27, consacré à l’alimentation. Comment manger sainement quand on n’a pas d’argent ? C’est la question fil rouge qui va nous accompagner tout au long de cette émission.

Quelles sont les initiatives et les solutions possibles et concrètes sur le terrain pour offrir aux personnes défavorisées financièrement des repas équilibrés et de saison ? Comment éduquer le grand public à une consommation plus équitable et bonne pour leur santé et leur porte-monnaie ?

Pour répondre à toutes ces problématiques, 4 professionnels du secteur de l’alimentation et de la consommation nous accompagnent. Pauline Vernin, chargée de mission développement durable au sein de l’entreprise publique et locale Papillote & Compagnie. Maëlis Bénéteau, coordinatrice de l’association angevine Solidarifood, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. David Robert, professeur à l’Ecole Supérieure d’Agriculture et spécialiste de la consommation. Enfin, Sophie Martin, diététicienne à Angers. Ensemble, on va essayer de décrypter les différents enjeux qui se jouent autour de l’alimentation.

Si vous avez envie d’aller plus loin sur le sujet, voici deux références :