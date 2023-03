GIEC 27 #3 : La Ville durable

Dans ce troisième épisode de GIEC 27, nous allons questionner la notion de « Ville durable ». C’est la thématique abordée lors de la Cop 3 Etudiante, les 17, 18 et 19 mars 2023 à Angers.

Mais est-ce qu’une ville peut être vraiment durable ? Qu’est-ce que ces mots signifient au quotidien et en termes de politiques publiques ? Quelles solutions existent et sont possibles pour rendre une ville plus durable ?

Pour en discuter, on reçoit 3 invités. Mathieu Le Marec, président de la Cop 3 Etudiante à Angers. Jihen Jallouli, administratrice au sein de l’association Matière Grise, une association qui « oeuvre sur les questions des déchets des matériaux du bâtiment en privilégiant les solutions de réemploi et de réutilisation ». Et enfin, Guillaume Grampeix, enseignant de Génie Civil et Construction, responsable du parcours Ingénierie et Gestion Durable des Constructions à Angers et aussi responsable de l’intégration des enjeux socio-environnementaux en formation.

On retrouvera également une chronique d’Infoscope, par notre cher Adam, sur le concept de la Smart City.

Si la thématique vous intéresse, voici quelques références pour approfondir le sujet :