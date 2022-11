GIEC 27 #1 : Sols Agricoles et Agroécologie

Pour ce premier GIEC 27, on va aborder la thématique de nos sols agricoles. Quel est l’état de nos sols ? En quoi la santé d’un sol agricole est importante ? Quelles pratiques agricoles existent pour bichonner nos sols adorés ? Quelles conséquences politiques, économiques et sociales engendrent l’agriculture de conservation et plus largement l’agroécologie ?

Nous recevons David Croissant, enseignant en techniques agricoles et responsable du département Environnement Végétal et Cadre de Vie à l’école supérieure des agricultures d’Angers.

Nous recevons également Anya, membre du mouvement YouthForClimate Angers et Millie Twell, militante dans le mouvement Sauvons Le Sol.

Alice et Adam d’Infoscope nous gratifieront de leur chronique respective.

Quelques ressources, si l’agriculture de conservation des sols est un thème qui vous plaît, ou si cette émission a pu vous donner un frisson de curiosité :