Logiciels libres et places des femmes dans l’art

Au programme ce soir, on commencera par une interview de Benoit Martin ! Benoit a totalement modifié son téléphone et n’a installé dessus que des logiciels libres. Comment la liberté des utilisateurs et les logiciels libres sont-ils mis au service de la neutralité du web ? Et bien on en parle avec Pauline Robin, qui mènera les débats !

En deuxième partie d’émission, on diffusera une interview réalisée par Augustin avec la compagnie La découpe et leur pièce Femmes de Méninge ! Pourquoi n’arrive-t-on pas à citer 5 noms de femmes artistes nées avant le XXe siècle ? Et bien c’est à cette question que ce spectacle de marionnette tentera de répondre ! Ça se passe jeudi 2 et vendredi 3 mars au théâtre du champ de bataille, à l’occasion du mois du genre de l’université d’Angers dont Radio Campus Angers est fier d’être partenaire.

On est mercredi et qui dit mercredi dit retour de notre trio magique ! Chronique d’Isabelle sur les césars, billet des folies angevines qui vont encore me faire rougir et revue de presse d’Augustin sur l’affaire story killers, révélée par le consortium international de journaliste Forbidden Stories !