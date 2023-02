L’exposition Hard Sun et Frankenstream

Au programme ce soir, on accueille l’angevin Pierre Philippe Berson, journaliste du groupe SoPress (Society, Sofilm, all so etc…) et réalisateur du documentaire Frankenstream, diffusé sur Arte ! On revient avec lui sur le poids de l’industrie du stream et de son impact écologique !

En deuxième partie d’émission, on discutera avec Juliette Roche, artiste plasticienne, membre du conseil d’administration de Radio Campus Angers ! Son expo Hard Sun est en ce moment et jusqu’au 2 avril exposé à Rive d’Art, aux ponts de cé !

Deux chroniques également au programme : Hermann Turpin et son décryptage musical et Pauline Robin qui présentera le documentaire Lady Sapiens qui questionne la place de la femme dans la préhistoires !