Festival Conversations et Sentinelles de la nature

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Marion Colléter, directrice adjointe du centre national de danse contemporaine, Malick Cissé, étudiant au CNDC et Suzanne Copin, responsable de la communication. On va parler avec eux du festival Conversations organisé par le CNDC du 9 au 19 mars 2023.

En deuxième partie d’émission, on accueille Benjamin Hogommat, juriste au sein de l’association France Nature Environnement, pour revenir sur le projet sentinelles de la nature.

Comme tous les lundis, Anne-Lise nous gratifiera de sa capsule Positive. Mais malheureusement cette semaine, on n’aura pas le plaisir d’écouter Hermine.