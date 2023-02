Nathan Simonin et Ramzi Aburedwan dans le Sous-Marin !

Au programme de ce soir, on parle de musique ! On accueille l’artiste angevin Nathan Simonin, lauréat du dispositif On Stage du Chabada, il sera en concert au Joker’s, ce mercredi 01 mars, aux côtés de Floss.

Autre registre musical, on reçoit Ramzi Aburedwan de l’association Al Kamandjâti, qui lutte pour la vie musicale en Palestine. L’association organise un concert ce jeudi 02 mars, au Théâtre du Césame, à Sainte-Gemmes-sur-Loire avec le duo Sabîl !

Restez avec nous, le Sous-Marin traverse l’océan pendant 1h ce soir !