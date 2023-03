Atelier & Papotages et Festival D3

Au programme de ce soir, on reçoit Pauline Billy. Elle a créé son association, Atelier et Papotages, pour lutter contre le burn out. En France, 6 millions d’actifs seraient en situation de burn out. On en discute avec elle.

Il y aura également Yvonnick, l’un des organisateurs du festival D3. La deuxième édition de ce festival de musique house a lieu à Angers pendant toute une semaine, à partir du 13 mars prochain et jusqu’au 19 mars.

Côté chroniques, on retrouvera évidemment Isabelle et sa chronique ciné et la chronique de mon collègue Augustin !

Restez avec nous, le Sous-Marin traverse l’océan pendant 1h ce soir !