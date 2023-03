Festival Les 3 coups et Sommellerie

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Pascaline Lepeltier, 4ème meilleure sommelière du monde et 1ère de France. On discutera avec elle de son métier et des concours de sommellerie.

En deuxième partie d’émission, on accueille Eléanna, Inès et Lucas, respectivement présidente, vice-présidente et trésorier de l’association Les 3 coups. On parlera avec eux de la 31ème édition du festival du même nom qui se déroule jusqu’au 07 avril.

Loïc nous proposera une chronique politique et on pourra écouter un reportage de ma collègue Alice.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure