Eco-féminisme dans le cinéma et spectacle en vie

Bienvenue dans le sous-marin, votre émission d’actualité sur les ondes de radio campus !

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Yvelin Ducotey, docteur en étude anglophone. Dans le cadre du mois du genre, il va présenter deux conférences sur l’écologie et le féminisme dans le film Mad Max et dans l’œuvre de Miyasaki,

En deuxième partie d’émission, on accueille Emilie Goupil, pour parler de son travail de Clown dans le centre Jean Carmet.

Comme tous les lundis, on aura le plaisir de recevoir Anne-Lise et Hermine pour leurs chroniques.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure !