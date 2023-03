Corinne Bouchoux et Les Lucioles

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Corinne Bouchoux, 2ème vice-présidente, chargée de la transition écologique et des Mobilités à Angers Loire Métropole. On discutera et on questionnera avec elle le plan d’adaptation face au réchauffement climatique adopté par la métropole.

En deuxième partie d’émission, on accueille Yacine El Gharbi, Charli Nicolas et Elisa Cellio du collectif Lucioles. On parlera avec eux du Drag Show qu’ils ont organisé samedi dernier et plus largement du travail de leur association.

Comme tous les mardis, on aura le plaisir d’écouter une capsule penser local de la Frap. Loan nous offre le plaisir de sa présence pour une chronique sur le harcèlement dans le hockey sur glace. Et Alice nous proposera un reportage sur les manifestations contre la réforme des retraites.