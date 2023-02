AAVAS et le duo OÔN dans le soum !

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Anne-Gaedic Le Galliot, salariée psychologue et coordinatrice et Jean-Jacques Rivé, psychologue à la retraite, bénévole et administrateur de l’association AAVAS. On abordera avec elle la question des abus sexuelles et du travail d’accompagnement de l’AAVAS.

En deuxième partie d’émission, on accueillera Yves Orillon et Yves-Henri Guillomet, tous deux multi-instrumentistes au sein du groupe OÔN DUO. On les reçoit dans le cadre d’un concert organisé ce vendredi 24 février à 18h30 à la galerie V12.

Comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule Penser Local de la FRAP. On aura aussi le plaisir d’accueillir Loan, pour sa première chronique depuis le début de cette année.