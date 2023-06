Au programme ce soir, on accueille Ramzi Aburedwan et Alain Weber pour présenter le festival Les Orientales en Anjou ! ça se passe du 30 au 5 juillet à Ingrandes, Saint Florent le Vieil et à Angers !

Vous retrouverez également une chronique d‘Océane Coulange sur le business de l’eau en bouteille de luxe.