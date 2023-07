Les Trois Coups #2

Au programme ce soir on revient un peu en arrière dans l’année. Radio Campus Angers est partenaire des 3 coups. Les 3 coups, c’est l’association de théatre de l’université catholique de l’ouest.

Pendant plus d’une semaine, ces étudiantes et étudiants ont pu permettre à d’autres de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtre diverses et variées.

Elles étaient tellement motivées, qu’elles ont même fait des interviews pour mettre en valeur leurs joyeux camarades. On écoutera deux présentations de pièces, organisées par les 3 coups ! Les pièces Copula et Dr Faustroll !

Et vous aurez également la chance d’entendre le portrait poétique d’Hermine.