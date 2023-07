Le Héron Carré et sa prog’ de juillet !

Au programme ce soir, Cap vers le Héron Carré ! La fameuse guinguette angevine propose semaine après semaine une programmation toujours aussi riche et éclectique ! On vous présente la prog du mois de juillet avec Etienne Mater, le programmateur du lieu.

Bienvenue au Héron Carré, un lieu, ou les pintes de sirop sont à 1.50 et ou les vins locaux n’en finissent plus de vous ravir les papilles ! On y vient, on y est bien, il fait beau, parfois il pleut aussi… Et peut-être qu’au milieu de ce mini village au bord de la Maine vous avez aussi parfois entendu de la musique.

Vous entendrez aussi un reportage Penser Local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radio associatives en Pays de la Loire !