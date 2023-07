Au programme ce soir, on continue la tournée des festivals sur le 103 FM. Ce week-end, les propositions festivalières sont nombreuses ! Entre la teuf à Nantes avec la team Abstrack, Terre du Son à Tours ou la formidable programmation du Héron Carré, vous avez de quoi faire. Et bien, n’en jetez plus la coupe est pleine ! A vos agendas et vos calepins : vous pouvez rajouter les Foins de la Rue ! Ca se passe à Saint Denis de Gastines, en Mayenne et avec nous pour détailler la prog, Lucie, la co présidente de lassociation qui gere le festival ! Bonsoir Lucie !

Vous entendrez aussi un reportage Penser Local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radio associatives en Pays de la Loire !