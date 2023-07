Les Trois Coups #3

Au programme ce soir, on revient un peu en arrière dans l’année. Radio Campus Angers est partenaire des 3 coups. Les 3 coups, c’est l’association de théâtre de l’université catholique de l’ouest. Pendant plus d’une semaine, ces étudiantes et étudiants ont pu permettre à d’autres de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtres diverses et variées.

Elles étaient tellement motivés, qu’ils ont même fait des interviews pour mettre en valeur leurs joyeux camarades. On écoutera la présentation d’une pièce organisée par les trois coups : Le Jeu !

Vous entendrez aussi un reportage Penser Local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radio associatives en Pays de la Loire et le billet d’humour d’Alex des Folies Angevines.