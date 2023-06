Terre du Son, local et écolo !

Au programme ce soir, cap sur le domaine de Candé pour le festival Terre du Son, du 7 au 9 juillet ! Ce festival “Ethique et responsable” met tout en oeuvre pour etre dans une démarche écologique et en relation avec le local. On en parle avec Pauline Ruby Rinquin, coordinatrice du festival !

Et direction nos réseaux sociaux pour gagner vos places pour la journée du dimanche : Lomepal, Matmatah, Petit Biscuit, Biga*Ranx etc etc !

En deuxième partie d’émission, sortez le pop corn et installez vous bien, Thomas vous racontera une histoire, celle de Shia Labœuf !