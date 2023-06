Emission spéciale Les Trois Coups !

Au programme ce soir, petit rewind ! Radio Campus Angers est partenaire des Trois Coups. Les 3 Coups, c’est l’association de théâtre de l’université Catholique de l’Ouest. Pendant plus d’une semaine, ces étudiantes et étudiants ont pu permettre à d’autres de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtre diverses et variées. Elles étaient tellement motivées, qu’elles ont même fait des interviews pour mettre en valeurs leurs joyeux.ses camarades. On écoutera deux présentations de pièces : 12 Hommes et Caprices

En 2eme partie d’émission, on retrouve notre chère Hermine qui reviendra faire un portrait d’une personne chère à son cœur. On aura également le plaisir d’écouter le billet d’Humeur d’Alex des folies Angevines !