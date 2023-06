Au programme ce soir, direction Brissac-Quincé ! Le festival La Felicità vous ravira les oreilles et vous fera bouger les guiboles le 2 septembre prochain ! On les accueille un peu en avance pour parler avec eux de l’organisation de ce beau festival. Mais aussi et surtout de leur Tremplin, organisé au 122 ce samedi 2 juillet !

On accueillera également Anne-Lise pour sa dernière avec nous !! Et oui, tout a une fin, même cette belle capsule positive ! Séquence émotion !