Soutenez le Crew Sweatlodge !

Au programme de ce soir, direction Nantes. En cette journée de la fête de la musique, on écoutera le témoignage de Martin Geoffre, membre du collectif Nantais Sweatlodge. Ce collectif, spécialisé dans les fêtes électro-circassiennes a vu la mairie de St Herblin annuler leur deux soirées 24h avant le début de leur évènement. Résultat : 80 000 € engagés et le risque de voir cette asso qui va atteindre ses 20 ans disparaitre brutalement…

Pour les soutenir :

En deuxième partie d’émission, on entendra Thomas, qui, pris de peur à cause des tornades violentissimes qui ont frappé l’hexagone, nous raconte quoi faire si d’aventure on se retrouvait nez à nez avec l’une d’entre elle.