Publié le par Jonathan

Bamboo Station #523 : Born To Go On (09/11/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #rubadub qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter The Viceroys ou Barrington LEVY. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Iko Box  ou sur Tenah feat. ODDY. On fini cette 1ère partie rub a dub avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le single des Breakfast Mood sorti chez Groover Choice Records, de Congolionofficial sorti chez Karigan Prod, et de Elies meets Georges Dub sorti chez Georges Records. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #digital qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single de Easy Joe sorti chez Balaras records, de Junior Dread  & Irie Ites sorti chez Irie Ites Records, ainsi qu’un extrait du nouvel EP de Junior Roy « Try » sorti chez Untamed Sounds. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Carlton Livingston ou sur Interrupt & Tenor Youthman. On fini cette 2ème partie digital avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Robert Lee ou Little Kirk. Pleins de bon sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Brethren And Sistren > The Viceroys
(Single) (1983) /

Jah Is The Ruler > Barrington Levy
(Single) (1983) /

Every Hoe > George Allison
(Single) (1984) /

Hey Girl > Ikobox
(Single) (2024) /

Hold On > Tenah Feat. Oddy
Tenah & Friends - Showcase At Livity Records - The Early Tapes EP (2025) /

Mr Wicked Man > Carlton Livingston
(Single) (2021) /

Mash Down Rome > Prince Alla & Irie Ites
Try Riddim EP (2026) /

Every Mickle > Jojo Gladdy
(Single) (2026) /

Bron To Go On > Breakfast Mood
(Single) (2026) /

Mobsters > Congo Lion
(Single) (2026) /

Just A Plant > Eliès Meets Georges Dub
(Single) (2026) /

It Nuh Matter > Easy Joe
(Single) (2026) /

Forward Again > Natto & William Sprig
(Single) (2026) /

Rub-A-Dub Party > Junior Dread & Irie Ites
(Single) (2026) /

Try > Junior Roy
Try EP (2026) /

Old Pan Sound > Vernon Mayton (Tanarecord Remix)
(Single) (2026) /

Rebel > Pad Anthony
(Single) (2025) /

Wwhat About My Heart > Carlton Livingston
Dancehall Vibe EP (2017) /

Ganja Is Good > Interrupt & Tenor Youthman
We Rule The Dance (2016) /

Wish I Had A Mom > Quench Aid
(Single) (1988) /

Love Me Stylee > Robert Lee
(Single) (1987) /

Don't Touche The Crack + Version Dub > Little Kirk
(Single) (1987) /

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