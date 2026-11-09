Bamboo Station #523 : Born To Go On (09/11/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #rubadub qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter The Viceroys ou Barrington LEVY. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Iko Box ou sur Tenah feat. ODDY. On fini cette 1ère partie rub a dub avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le single des Breakfast Mood sorti chez Groover Choice Records, de Congolionofficial sorti chez Karigan Prod, et de Elies meets Georges Dub sorti chez Georges Records. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #digital qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single de Easy Joe sorti chez Balaras records, de Junior Dread & Irie Ites sorti chez Irie Ites Records, ainsi qu’un extrait du nouvel EP de Junior Roy « Try » sorti chez Untamed Sounds. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Carlton Livingston ou sur Interrupt & Tenor Youthman. On fini cette 2ème partie digital avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Robert Lee ou Little Kirk. Pleins de bon sons ! Enjoy !