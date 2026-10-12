519 Ram Down (12/10/26)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose une sélection #roots & #rockers ! Vous pourrez écouter entre autre : Willi Williams, Prince Alla, Napoli Rockers Syndicate feat. Rod Taylor, et bien d’autres encore ….!

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Earl Zero ou de Patrick Andy. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir le nouveau single de The George’s sorti chez Time To Roots Records, de Earl Sixteen sorti chez Jah Love et A-Lone Productions, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Dreadsquad « Voices From The Desert » en Featuring avec Marcus I & Fat Frog Sorti chez Superfly Studio. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Willi Williams, Jobba et sur Ras Ibi. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

J’ai eu le grand plaisir de partager l’émission mon bro Chup aka Chupsetters qui est venu nous faire vibrer avec ses belles sélections vinyles !!!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Chupsetters x Bamboo Station @ R-13 R-13 Bar pour une session roots, rockers, stepper & dub aude 21H30 à 1H30 !!!! Ambiance chaleureuse et positives vibes garanties !!!! Avec Chup, on vous donne rendez-vous vendredi prochain :

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