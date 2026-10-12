Publié le par Jonathan

#519 Ram Down (12/10/26)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose une sélection #roots & #rockers !  Vous pourrez écouter entre autre : Willi Williams, Prince Alla, Napoli Rockers Syndicate feat. Rod Taylor, et bien d’autres encore ….!

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Earl Zero  ou de Patrick Andy. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir le nouveau single de The George’s sorti chez Time To Roots Records, de Earl Sixteen sorti chez Jah Love et A-Lone Productions, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Dreadsquad « Voices From The Desert » en Featuring avec Marcus I & Fat Frog Sorti chez Superfly Studio. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Willi Williams, Jobba et sur Ras Ibi. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

J’ai eu le grand plaisir de partager l’émission mon bro Chup aka Chupsetters qui est venu nous faire vibrer avec ses belles sélections vinyles !!!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

⚠️ Avec Chup, on vous donne rendez-vous vendredi prochain : Chupsetters x Bamboo Station @ R-13 pour une session roots, rockers, stepper & dub au R-13 Bar de 21H30 à 1H30 !!! ✨ ! Ambiance chaleureuse et positives vibes garanties !!!! ✊

❤️

Playlist :

Zion I > Cymande
Cymande (1972) /

Righteouse Works > Earl Zero
(Single) (1975) /

Baby Dont Go > Patrick Andy
(Single) (1977) /

Foot Of The Mountains > Dennis Brown
(Single) (1973) /

Cheater > Dennis Brown
(Single) (1972) /

The Light > The George's
(Single) (2026) /

Ram Down > Dreadsquad Feat. Marcus I & Fat Frog
Voices From The Desert (2026) /

Good Vibration > Earl Sixteen
(Single) (2026) /

Natty Supper > The Chantells
(Single) (1977) /

Who Has Eyes To See > Prince Far I & Prince Michaels
(Single) (1978) /

What a Great Day + Version > Lacksley Castell
(Single) (1979) /

Seet It Deh > Willi Williams
Glory To The King (2020) /

Everyday I Hear > Jobba
Deep Vocals Vol.1 (2021) /

Black Before Creation > Ras Ibi
(Single) (2000) /

Come Away Jah Jah Children > The Black Foundation
(Single) (1977) /

Babylonians + Version > The Officials
(Single) (1974) /

Send Another Moses > Lopez Walker
(Single) (1978) /

Southern Africa > Melly Jackson
(Single) (1978) /

Rocky Road > Lloyd Robinson
(Single) (1977) /

Our Tune > Marie Pierre
(Single) (1981) /

Give a Helping Hand + Version > Dennis Brown
(Single) (1975) /

Yesterday > Drawoh
(Single) (1975) /

Feel Like Making Love > Elizabeth Archer & The Equators
(Single) (1977) /

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