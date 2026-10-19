520 A Certain Boy (19/10/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #ska qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter Jackie Opel & Doreen Shaffer ou The Wailers. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Kalles Kaviar ou sur Roy & Yvonne. On fini cette 1ère partie ska avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le single de The Inn House Crew feat. Sarah Tobias & Alan Weekes, un extrait du nouvel album de David Hillyard & The Rocksteady Seven « Home For Dinner » sorti chez Org Music, ainsi que les titres de Donnoya Drake et de Junior Dell & The D-Lites extrait de la compile « Ska Fever Vol. 3 » sorti chez Original Gravity. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #rocksteady qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single des Regulators feat. Donovan Kingjay sorti chez Original Gravity, un extrait du nouvel EP des Hempolics « A Fishful Of Covers » sorti chez Zee Zee Records, ainsi que le titre des Heptones extrait de la compile « Rocking Steady In The Room in The Sky » sorti chez Room in the sky. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Los Billtones ou sur KeithandTex. On fini cette 2ème partie rocksteady avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Alton & Hortense Ellis ou The Termites. Pleins de bon sons ! Enjoy !