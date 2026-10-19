Publié le par Jonathan

#520 A Certain Boy (19/10/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #ska qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter Jackie Opel & Doreen Shaffer ou The Wailers. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Kalles Kaviar ou sur Roy & Yvonne. On fini cette 1ère partie ska avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le single de The Inn House Crew feat. Sarah Tobias & Alan Weekes, un extrait du nouvel album de David Hillyard & The Rocksteady Seven « Home For Dinner » sorti chez Org Music, ainsi que les titres de Donnoya Drake et de Junior Dell & The D-Lites extrait de la compile « Ska Fever Vol. 3 » sorti chez Original Gravity. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #rocksteady qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single des Regulators feat. Donovan Kingjay sorti chez Original Gravity, un extrait du nouvel EP des Hempolics « A Fishful Of Covers » sorti chez Zee Zee Records, ainsi que le titre des Heptones extrait de la compile « Rocking Steady In The Room in The Sky » sorti chez Room in the sky. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Los Billtones ou sur KeithandTex. On fini cette 2ème partie rocksteady avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Alton & Hortense Ellis ou The Termites. Pleins de bon sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

The Vow > Jackie Opel & Doreen Shaffer
(Single) (1964) /

Wonder No More > Andy & Joey
(Single) (1964) /

Go, Jimmy, Go > The Wailers
(Single) (1964) /

Sucu-Sucu > Roland Alphonso
(Single) (1965) /

Crab Key > Kalles Kaviar
Nine Feet Tall (2026) /

Tears Of The Angels > Sudakians All Stars
(Single) (2024) /

Surely I Love You > Roy & Yvonne
(Single) (2014) /

Exodus > The Inn House Crew Feat. Sarah Tobias & Alan Weekes
(Single) (2026) /

Home For Dinner > David Hillyard & The Rocksteady 7
Home For Dinner (2026) /

You Don't Love Me (No No No) > Donnya Drake
(Single) (2026) /

A Certain Boy > Donny Drake
Ska Fever Vol. 3 (2026) /

All Shook Up > Junior Dell & The D-Lites
Ska Fever Vol. 3 (2026) /

Status Update Skank > Boss Foudation
(Single) (2026) /

Nothing More To Say > The Hempolics
A Fistful Of Covers EP 2026) /

Lucky Charm > The Regulators Feat. Donovan kingjay
(Single) (2026) /

Beggars And Thieves > The Fishka
(Single) (2026) /

Rock Steady > The Heptones
Rocking Steady In The Room In The Sky (2026) /

Ain't Easy > Los Billtones
Nothing To Complain EP (2025) /

If You Love Say Yeah > Keith & Tex
Gun Life (2025) /

Bionic Man > Congo Lion
Silver Dragon (2026) /

The Great Ball > Im And The Invaders
(Single) (1969) /

Easy Squeeze > Alton & Hortense Ellis
(Single) (1967) /

Love In Our Nation > Dudley Sibley
(Single) (1970) /

I Made A Mistake > The Termites
(Single) (1968) /

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