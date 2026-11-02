522 Daughters And Son (02/11/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Horace Andy ou de Winston Jarrett. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Prince Alla feat. Winston Evans sorti chez Poor Mans Friend Records, de Congolionofficial & Iko Box sorti chez K-Gibi Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Dreadsquad feat. Ras Jahshua & Fat Frog ou sur The Breadwinners. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des pépites méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !