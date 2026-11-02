Publié le par Jonathan

#522 Daughters And Son (02/11/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Horace Andy ou de Winston Jarrett. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Prince Alla feat. Winston Evans sorti chez Poor Mans Friend Records, de Congolionofficial & Iko Box sorti chez K-Gibi Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Dreadsquad feat. Ras Jahshua & Fat Frog ou sur The Breadwinners. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des pépites méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Earth Must Be Hell > Horace Andy
(Single) (1973) /

Soldier Of Jah Army > Earl 16
(Single) (1977) /

Moving Out > Rod Taylor
(Single) (1979) /

Mout Zion > Winston Jarrett
(Single) (1982) /

Burning > Pince Alla Feat. Winston Evans
(Single) (2026) /

Survival > Winston Reedy Feat. Barry Issac
(Single) (2026) /

Daughters And Son > Congo Lion & Ikobox
(Single) (2026) /

Killers > The Earliers
(Single) (2026) /

We All Are One > The Viceroys
(Single) (2026) /

Freestyle > Chalart58 Feat. Belén Natalí & Sr Wilson
(Single) (2026) /

No More Will I Roam > The 18th Parallel Feat. Itral Ites
All Fruits Ripe (2026) /

Trouble > Dreadsquad Feat. Ras Jahshua & Fat Frog
Voices From The Desert (2026) /

Binghi Trod > Ras Ibi
(Single) (2025) /

Yard Vibes > The Breadwinners
Hi-Dynamic Instrumental & Dub (2025) /

Forefathers > Dubventurers
In The Valley (2026) /

Gold & Indigo > Mo Kolours & The Co-operators
Fruits Of The Diaspora (2026) /

One Song / Jah Music > I-Mo-Jah
Rockers From The Land Of Reggae (1982) /

Rome > Oneness
(Single) (1981) /

Six Dead > Eclipse
(Single) (1978) /

Free Man > Rising Son
(Single) (1978) /

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